Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 22,70 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 22,70 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 22,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,91 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 918.672 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 31,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Mit einem Kursverlust von 7,84 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 USD für die Pfizer-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 13,72 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 14,88 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

