Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Abend ins Minus

Pfizer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Pfizer. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 23,93 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 23,93 USD. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 23,88 USD. Bei 23,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.625.717 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 10.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 30,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,17 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,92 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Pfizer 1,69 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Am 05.08.2025 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 13,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,10 USD je Pfizer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?