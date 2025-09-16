Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer steigt am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Pfizer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 24,23 USD.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 24,23 USD. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 24,24 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 23,90 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 881.431 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,57 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 13,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Pfizer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,65 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

