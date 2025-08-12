Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schießt am Nachmittag hoch

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 9,1 Prozent auf 1,68 USD nach oben.

Das Papier von Plug Power legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 9,1 Prozent auf 1,68 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 1,72 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,52 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.424.340 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 3,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 97,62 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2025 -0,598 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

