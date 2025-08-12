DAX24.200 +0,7%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,82 +1,5%Dow44.702 +0,6%Nas21.723 +0,2%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1717 +0,4%Öl65,47 -1,0%Gold3.363 +0,5%
Fokus auf Aktienkurs

Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schießt am Nachmittag hoch

13.08.25 16:09 Uhr
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power schießt am Nachmittag hoch

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 9,1 Prozent auf 1,68 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,39 EUR 0,10 EUR 7,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Plug Power legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 9,1 Prozent auf 1,68 USD. In der Spitze legte die Plug Power-Aktie bis auf 1,72 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,52 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.424.340 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 3,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Plug Power-Aktie mit einem Kursplus von 97,62 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 11.08.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Plug Power im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,97 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 143,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Plug Power am 11.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2025 -0,598 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Plug Power Inc.

DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
14.03.2019Plug Power BuyB. Riley FBR
23.08.2018Plug Power OutperformOppenheimer & Co. Inc.
25.07.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power OutperformFBR & Co.
06.04.2017Plug Power BuyRodman & Renshaw, LLC
DatumRatingAnalyst
18.03.2015Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
13.11.2014Plug Power NeutralROTH Capital Partners, LLC
28.07.2006Plug Power DowngradeThomas Weisel Partners
01.07.2005Plug Power ErsteinschätzungPacific Growth Equities
30.06.2005Update Plug Power Inc.: Equal WeightPacific Growth Equities
DatumRatingAnalyst
27.02.2009Plug Power neues KurszielRBC Capital Markets
03.12.2007Plug Power ErsteinschätzungJP Morgan Chase & Co.

