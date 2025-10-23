DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,78 +1,8%Nas22.942 +0,9%Bitcoin94.392 +1,8%Euro1,1618 ±0,0%Öl65,98 +2,5%Gold4.126 +0,8%
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.222 Pkt - Hensoldt steigen mit höherem Margenziel

23.10.25 22:26 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
HENSOLDT
100,30 EUR 2,20 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Um mehr als 2 Prozent nachbörslich nach oben ging es für Hensoldt. Der Rüstungskonzern hat die Prognose für das Book-to-Bill-Verhältnis, dass das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz beziffert, und die bereinigte EBITDA-Marge angehoben. Der Sensorspezialist begründet den Schritt unter anderem mit jüngst erfolgter sowie absehbarer parlamentarischer Freigaben für mehrere Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

24.222 24.208 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 16:26 ET (20:26 GMT)

Nachrichten zu HENSOLDT

Analysen zu HENSOLDT

20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
20.10.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
20.10.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

