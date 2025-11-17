Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Plug Power gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 2,18 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,9 Prozent auf 2,18 USD. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 2,04 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,07 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.038.923 Plug Power-Aktien.
Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,58 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Plug Power-Aktie 110,09 Prozent zulegen. Am 17.05.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,69 USD. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 215,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Plug Power-Aktie.
Am 10.11.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 177,06 Mio. USD gegenüber 173,73 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Plug Power am 26.02.2026 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,740 USD ausweisen wird.
Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Großprojekte vor entscheidendem Quartalsbericht im Fokus
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
Alle: Alle Empfehlungen