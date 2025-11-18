Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 2,04 USD.
Die Plug Power-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 2,04 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Plug Power-Aktie bis auf 1,99 USD. Bei 2,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.151.022 Plug Power-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,58 USD. Dieser Kurs wurde am 07.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Plug Power-Aktie somit 55,57 Prozent niedriger. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Plug Power-Aktie 194,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 10.11.2025. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 177,06 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 173,73 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,754 USD je Plug Power-Aktie.
Plug Power sichert sich neuen Großauftrag - Analyst senkt Kursziel - Aktie rutscht ab
Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
Alle: Alle Empfehlungen