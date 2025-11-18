Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power steigt am Abend stark

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Plug Power zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Plug Power-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 7,7 Prozent auf 2,25 USD zu.

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,7 Prozent auf 2,25 USD. Der Kurs der Plug Power-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,28 USD zu. Bei 2,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 6.925.629 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 4,58 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 104,01 Prozent. Bei 0,69 USD fiel das Papier am 17.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 10.11.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,31 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,25 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 173,73 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 177,06 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Plug Power am 26.02.2026 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,754 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power sichert sich neuen Großauftrag - Analyst senkt Kursziel - Aktie rutscht ab

Plug Power-Aktie bricht ein: Pläne für Bau von sechs Wasserstoffanlagen auf Eis gelegt

Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz