Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 15,7 Prozent auf 1,81 USD.

Das Papier von Plug Power befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 15,7 Prozent auf 1,81 USD ab. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 1,70 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,72 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.084.925 Plug Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 153,74 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2025 Kursverluste bis auf 0,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,72 Prozent.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber -0,25 USD im Vorjahresquartal verkündet. Plug Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 177,06 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 173,73 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Plug Power 2025 einen Verlust in Höhe von -0,754 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

