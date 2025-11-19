DAX23.204 +0,1%Est505.552 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,28 -4,1%Nas22.538 +0,5%Bitcoin77.588 -3,2%Euro1,1536 -0,4%Öl63,32 -2,3%Gold4.072 +0,1%
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger schicken Plug Power am Mittwochnachmittag tief südwärts

19.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 14,5 Prozent auf 1,83 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
1,62 EUR -0,28 EUR -14,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Plug Power-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 14,5 Prozent auf 1,83 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,70 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,72 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 9.027.121 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 150,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Plug Power-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 62,24 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 10.11.2025 hat Plug Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 177,06 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 173,73 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Plug Power am 26.02.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,754 USD je Plug Power-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

