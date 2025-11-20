Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 1,89 USD.

Die Plug Power-Aktie notierte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 1,89 USD. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,87 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,96 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.691.390 Stück gehandelt.

Bei 4,58 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 142,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 17.05.2025 Kursverluste bis auf 0,69 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 63,44 Prozent würde die Plug Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Plug Power am 10.11.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Plug Power mit einem Umsatz von insgesamt 177,06 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,73 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,92 Prozent gesteigert.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,767 USD je Aktie in den Plug Power-Büchern.

