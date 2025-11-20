DAX23.506 +1,5%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.136 +2,5%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1525 -0,1%Öl64,29 +1,0%Gold4.084 +0,1%
Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Donnerstagnachmittag im Aufwind

20.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Plug Power gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Plug Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 1,95 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Plug Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,6 Prozent auf 1,95 USD. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 1,97 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.127.154 Plug Power-Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,58 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 134,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.05.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Plug Power-Aktie damit 182,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 10.11.2025 lud Plug Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Plug Power im vergangenen Quartal 177,06 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Plug Power 173,73 Mio. USD umsetzen können.

Die Plug Power-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

2025 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,767 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc.

