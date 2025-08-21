Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag im Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 1,58 USD zu.
Um 15:53 Uhr wies die Plug Power-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 1,58 USD nach oben. Die Plug Power-Aktie legte bis auf 1,58 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,54 USD. Von der Plug Power-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 563.259 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3,32 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,69 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Plug Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,97 Mio. USD – ein Plus von 21,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 143,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,614 USD je Plug Power-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.03.2019
|Plug Power Buy
|B. Riley FBR
|23.08.2018
|Plug Power Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|25.07.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Outperform
|FBR & Co.
|06.04.2017
|Plug Power Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
