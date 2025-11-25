Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power wird am Dienstagabend ausgebremst

So entwickelt sich Plug Power

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1,94 USD abwärts.

Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 1,94 USD. In der Spitze fiel die Plug Power-Aktie bis auf 1,86 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,95 USD. Zuletzt wechselten 4.347.288 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,58 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 136,69 Prozent könnte die Plug Power-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie.

Für Plug Power-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Plug Power am 10.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Plug Power ein EPS von -0,25 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Plug Power in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 177,06 Mio. USD im Vergleich zu 173,73 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Plug Power im Jahr 2025 -0,782 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

