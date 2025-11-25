Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Dienstagnachmittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Die Plug Power-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 1,93 USD nach.

Die Plug Power-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1,93 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Plug Power-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,89 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,95 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.011.821 Plug Power-Aktien.

Bei 4,58 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 137,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Bei 0,69 USD erreichte der Anteilsschein am 17.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 64,20 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Plug Power-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Plug Power am 10.11.2025. Plug Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 177,06 Mio. USD – ein Plus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 173,73 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Plug Power-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,782 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Plug Power-Aktie

Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Aktienbestand soll verdoppelt werden

Plug Power-Aktie kann Gewinne nicht verteidigen: Ist der Abwärtstrend nun gestoppt?

Plug Power-Aktie unter Druck: Neue Wandelanleihe und Investoren-Symposium im Mittelpunkt der Anleger