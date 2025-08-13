Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power behauptet sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Plug Power. Kaum Ausschläge verzeichnete die Plug Power-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 1,62 USD.

Die Plug Power-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,62 USD an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Plug Power-Aktie bis auf 1,66 USD. In der Spitze büßte die Plug Power-Aktie bis auf 1,62 USD ein. Bei 1,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 489.942 Plug Power-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,32 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 104,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.05.2025 bei 0,69 USD. Der aktuelle Kurs der Plug Power-Aktie ist somit 57,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Plug Power ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Plug Power -0,36 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 173,97 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Plug Power 143,35 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,614 USD je Plug Power-Aktie.

