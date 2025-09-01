Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Mittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 36,23 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 36,23 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,47 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50.675 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,62 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 15,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,81 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,71 EUR aus.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil vz im vergangenen Quartal 1,53 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil vz 1,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

