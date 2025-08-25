DAX23.780 +0,8%ESt505.351 +0,5%Top 10 Crypto15,43 -2,1%Dow45.463 +0,4%Nas21.568 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1637 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.545 -0,4%
Fokus auf Aktienkurs

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag verlustreich

04.09.25 16:10 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 35,68 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 35,68 EUR nach. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,39 EUR ab. Bei 35,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 311.272 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 1,91 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,45 Prozent auf 1,53 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

