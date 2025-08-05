Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Donnerstagvormittag

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,11 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 35,11 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,19 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,18 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.246 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,24 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,13 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,49 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 189,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -1019000000,00 EUR.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

