Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil macht am Mittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Die Porsche Automobil-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 33,97 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 33,97 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 123.052 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,10 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Kursplus von 20,99 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Verlust von 10,33 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,02 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil-Aktie wird bei 37,14 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Porsche Automobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

