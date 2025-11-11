Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag nahe Nulllinie

Porsche Automobil im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Porsche Automobil-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 35,79 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Porsche Automobil-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 35,79 EUR. Die Porsche Automobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,07 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil-Aktie bisher bei 35,76 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.381 Porsche Automobil-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,37 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 12,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 14,89 Prozent würde die Porsche Automobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Porsche Automobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,82 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 37,43 EUR für die Porsche Automobil-Aktie aus.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 708,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 31.03.2026 gerechnet. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,98 EUR je Porsche Automobil-Aktie.

