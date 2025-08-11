Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz stabilisiert sich am Dienstagmittag

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Mit einem Wert von 36,17 EUR bewegte sich die Porsche Automobil vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Porsche Automobil vz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 36,17 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 36,53 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 36,17 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.307 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 28.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,83 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 15,79 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,13 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,43 EUR an.

Am 14.05.2025 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 189,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf -1019000000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

