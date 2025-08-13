Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit KursVerlusten

Kurs der Porsche Automobil vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 36,51 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 36,51 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,39 EUR. Bei 36,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 165.341 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 42,62 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 16,74 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,57 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 3,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1019000000,00 EUR – eine Minderung von 189,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,15 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.08.2026 erwartet.

