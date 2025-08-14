DAX24.498 +0,5%ESt505.462 +0,5%Top 10 Crypto16,72 -0,4%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.029 +0,3%Euro1,1678 +0,2%Öl66,34 -0,8%Gold3.342 +0,2%
Blick auf Aktienkurs

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagvormittag fester

15.08.25 09:27 Uhr
Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 36,95 EUR zu.

Porsche Automobil Holding SE Vz
36,88 EUR 0,10 EUR 0,27%
Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 36,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 37,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.024 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei 42,62 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 17,56 Prozent Luft nach unten.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,81 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,71 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,53 EUR gegenüber 3,47 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Porsche Automobil vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt -1019000000,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 189,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 7,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

