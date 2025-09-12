Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Mittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 36,16 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 36,16 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.557 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 42,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,76 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,96 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,71 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vor. Porsche Automobil vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent auf 1,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 9,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

