Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag höher

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 36,48 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.926 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 42,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 16,83 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 16,50 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vor. Porsche Automobil vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,53 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,91 EUR je Aktie belaufen.

