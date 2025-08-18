Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag höher
Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 36,48 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,37 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.926 Porsche Automobil vz-Aktien.
Am 28.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 42,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 16,83 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 16,50 Prozent Luft nach unten.
Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 vor. Porsche Automobil vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,53 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,91 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie
DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren verloren
Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären
Aktien-Tipp Porsche Automobil vz-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Deutsche Bank AG
|05.09.2024
|Porsche Automobil vz Kaufen
|DZ BANK
|30.08.2024
|Porsche Automobil vz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|27.05.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|03.04.2025
|Porsche Automobil vz Market-Perform
|Bernstein Research
|27.03.2025
|Porsche Automobil vz Halten
|DZ BANK
|10.02.2025
|Porsche Automobil vz Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.03.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Porsche Automobil vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.2024
|Porsche Automobil vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
|03.10.2024
|Porsche Automobil vz Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen