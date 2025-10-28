Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Dienstagvormittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 35,00 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Porsche Automobil-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 35,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 34,86 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,86 EUR. Zuletzt wechselten 19.563 Porsche Automobil-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 40,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2024). Gewinne von 16,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil-Aktie ist somit 12,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,91 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,90 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 36,71 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich Porsche Automobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 708,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Porsche Automobil dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,98 EUR je Aktie in den Porsche Automobil-Büchern.

