Dow fester -- DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aktie im Fokus

Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Nachmittag fester

28.10.25 16:08 Uhr
Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,23 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
35,05 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 35,23 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil-Aktie sogar auf 35,25 EUR. Bei 34,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil-Aktie belief sich zuletzt auf 354.639 Aktien.

Am 28.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 40,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 15,75 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,54 Prozent.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 EUR je Porsche Automobil-Aktie. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 36,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 11.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 4,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
01.10.2025Porsche Automobil BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.12.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
09.09.2024Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
05.09.2024Porsche Automobil vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Porsche Automobil HoldWarburg Research
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.03.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Porsche Automobil vz SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024Porsche Automobil vz SellUBS AG
03.12.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital
03.10.2024Porsche Automobil vz UnderweightBarclays Capital

