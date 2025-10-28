Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,23 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 35,23 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil-Aktie sogar auf 35,25 EUR. Bei 34,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil-Aktie belief sich zuletzt auf 354.639 Aktien.

Am 28.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 40,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil-Aktie derzeit noch 15,75 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,54 Prozent.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,90 EUR je Porsche Automobil-Aktie. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 36,71 EUR.

Am 13.08.2025 hat Porsche Automobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,47 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,11 Prozent auf 708,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil wird am 11.11.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil im Jahr 2025 4,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

