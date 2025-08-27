Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Nachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,53 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 36,53 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 35,99 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,51 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 208.577 Aktien.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,46 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 16,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,81 EUR, nach 1,91 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,71 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,53 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,91 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

