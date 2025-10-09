Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Porsche Automobil-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 33,93 EUR. Bei 33,96 EUR erreichte die Porsche Automobil-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,76 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil-Aktie belief sich zuletzt auf 12.500 Aktien.

Bei 41,10 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 17,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Porsche Automobil-Aktie damit 11,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,02 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,14 EUR aus.

Am 13.08.2025 legte Porsche Automobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Porsche Automobil ein EPS von 3,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,15 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,53 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Porsche Automobil.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,72 EUR je Porsche Automobil-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

