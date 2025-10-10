DAX24.571 -0,2%Est505.626 ±0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,87 +2,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.998 +0,5%
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Buy für Hannover Rück-Aktie
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
VW steigert Auslieferungen im 3. Quartal leicht

10.10.25 11:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
92,75 EUR -0,10 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Volkswagen Group hat im dritten Quartal weltweit knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge verkauft, fast so viele wie im zweiten Quartal und 1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum war erneut vor allem von Märkten wie Zentral- und Osteuropa oder Südamerika getrieben. Dagegen gingen die Verkäufe im wichtigsten Markt China im Zeitraum Juli bis September um mehr als 7 Prozent zurück.

Nach Antriebsarten ging es bei vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) weiterhin deutlich nach oben, ihr Absatz legte im Vorjahresvergleich um ein Drittel auf 252.100 Einheiten.

Bei der Kernmarke VW Pkw lag der Absatz im Quartal über alle Antriebsarten mit 1,17 Millionen Fahrzeugen knapp unter dem Vorjahreswert von gerundet 1,18 Millionen Einheiten, wie der Autohersteller mitteilte. Die Marke Skoda erzielte dagegen einen weiteren Sprung mit einem starken Zuwachs von 15,1 Prozent. Die VW Nutzfahrzeuge legten ebenfalls um 10 Prozent zu. Die Premiumautomarke Audi verbuchte ein Minus von 2,6 Prozent, bei Porsche gingen die Verkäufe um 5,7 Prozent nach unten.

Nach Regionen sackten die Verkäufe der Volkswagen Group im Quartal erneut in Nordamerika ab: Das Minus betrug 9,8 Prozent. In kleineren Märkten wie Zentral- und Osteuropa (+13,7%) oder Südamerika (+9,7%) ging es deutlich aufwärts. In Westeuropa liegen die Verkäufe ebenfalls um 8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 05:08 ET (09:08 GMT)

