VW steigert Auslieferungen im 3. Quartal leicht
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die Volkswagen Group hat im dritten Quartal weltweit knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge verkauft, fast so viele wie im zweiten Quartal und 1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum war erneut vor allem von Märkten wie Zentral- und Osteuropa oder Südamerika getrieben. Dagegen gingen die Verkäufe im wichtigsten Markt China im Zeitraum Juli bis September um mehr als 7 Prozent zurück.
Nach Antriebsarten ging es bei vollelektrischen Fahrzeugen (BEV) weiterhin deutlich nach oben, ihr Absatz legte im Vorjahresvergleich um ein Drittel auf 252.100 Einheiten.
Bei der Kernmarke VW Pkw lag der Absatz im Quartal über alle Antriebsarten mit 1,17 Millionen Fahrzeugen knapp unter dem Vorjahreswert von gerundet 1,18 Millionen Einheiten, wie der Autohersteller mitteilte. Die Marke Skoda erzielte dagegen einen weiteren Sprung mit einem starken Zuwachs von 15,1 Prozent. Die VW Nutzfahrzeuge legten ebenfalls um 10 Prozent zu. Die Premiumautomarke Audi verbuchte ein Minus von 2,6 Prozent, bei Porsche gingen die Verkäufe um 5,7 Prozent nach unten.
Nach Regionen sackten die Verkäufe der Volkswagen Group im Quartal erneut in Nordamerika ab: Das Minus betrug 9,8 Prozent. In kleineren Märkten wie Zentral- und Osteuropa (+13,7%) oder Südamerika (+9,7%) ging es deutlich aufwärts. In Westeuropa liegen die Verkäufe ebenfalls um 8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/hab
(END) Dow Jones Newswires
October 10, 2025 05:08 ET (09:08 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen