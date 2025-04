Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 36,03 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,0 Prozent auf 36,03 EUR nach. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,03 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,60 EUR. Zuletzt wechselten 353.974 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2024 auf bis zu 51,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 15,46 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 1,91 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 13.11.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete.

Am 14.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 19.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 12,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

