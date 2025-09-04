Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend mit Einbußen

So entwickelt sich Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 158,75 USD nach.

Das Papier von Procter Gamble befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 158,75 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Procter Gamble-Aktie bei 158,54 USD. Bei 158,75 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 413.166 Procter Gamble-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,40 USD) erklomm das Papier am 28.11.2024. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 12,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 149,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 5,57 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,29 USD. Im Vorjahr erhielten Procter Gamble-Aktionäre 4,08 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Am 29.07.2025 äußerte sich Procter Gamble zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 20,89 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,53 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,99 USD je Aktie.

