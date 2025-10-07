Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Dienstagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 150,74 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 150,74 USD zu. Bei 150,82 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 150,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 166.427 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,40 USD) erklomm das Papier am 28.11.2024. 19,68 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 149,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,55 Prozent.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,30 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Procter Gamble veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie vermeldet. Procter Gamble hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,89 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 21.10.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,98 USD in den Büchern stehen haben wird.

