Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble verteuert sich am Abend

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die Procter Gamble-Papiere um 20:07 Uhr 1,4 Prozent. Die Procter Gamble-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 153,15 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 150,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 540.317 Procter Gamble-Aktien.

Bei 180,40 USD markierte der Titel am 28.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,31 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 149,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,30 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,48 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,89 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 21.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,98 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

