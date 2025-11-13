Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Procter Gamble am Donnerstagabend zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Procter Gamble-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 148,21 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 148,21 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Procter Gamble-Aktie bei 148,93 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 148,07 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 521.070 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 180,40 USD. Dieser Kurs wurde am 28.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 21,72 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2025 Kursverluste bis auf 144,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 2,78 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,88 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Procter Gamble ein EPS von 1,61 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,39 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21,74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 28.01.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 7,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

