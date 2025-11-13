Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Procter Gamble-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 148,54 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Procter Gamble-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 148,54 USD zu. Bei 148,93 USD erreichte die Procter Gamble-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 148,07 USD. Der Tagesumsatz der Procter Gamble-Aktie belief sich zuletzt auf 155.932 Aktien.

Am 28.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 21,45 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.11.2025 Kursverluste bis auf 144,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,88 USD je Procter Gamble-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie aus.

Am 24.10.2025 lud Procter Gamble zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Procter Gamble am 28.01.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 7,00 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Procter & Gamble-Aktie steigt: Starke Ergebnisse trotz Konsumflaute

Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Procter Gamble-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Procter Gamble Anlegern eine Freude