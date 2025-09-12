Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Procter Gamble am Mittwochnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Procter Gamble zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Procter Gamble legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 160,29 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 160,29 USD zu. Die Procter Gamble-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 160,29 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 158,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 209.881 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. Mit einem Zuwachs von 12,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Mit einem Kursverlust von 6,48 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2025 mit 4,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,30 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Procter Gamble am 29.07.2025. Das EPS lag bei 1,48 USD. Im letzten Jahr hatte Procter Gamble einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,89 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 24.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,99 USD je Aktie belaufen.



