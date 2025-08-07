Prognose bleibt dennoch

Ströer hat im zweiten Quartal wegen des schwierigen Werbeumfelds und des starken Vergleichszeitraums einen Umsatzrückgang verzeichnet.

Der im MDAX notierte Außenwerber sieht sich auf Kurs für das Gesamtjahr, allerdings mit einem etwas schwächeren dritten Quartal.

Wer­bung Wer­bung

"Insgesamt sind wir zuversichtlich und bestätigen grundsätzlich unsere Prognose für das Gesamtjahr 2025", sagte Co-CEO Christian Schmalzl. Aufgrund eines entgegen den ursprünglichen Erwartungen verhaltenen Sommergeschäfts mit einem etwas stärkeren Gewicht auf der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal."

Der Konzernumsatz sank im Quartal auf 505 Millionen Euro von 512 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr verzeichnete Ströer ein Wachstum von 2 Prozent auf 980 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug lediglich 0,5 Prozent nach 10,3 Prozent im Vorjahr. Im Kerngeschäft Außenwerbung (OOH Media) betrug der Umsatzanstieg 7 Prozent auf 455 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte das Segment unter anderem von der Fußball-Europameisterschaft profitiert.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank im Quartal auf 149 von 155 Millionen Euro. Im Halbjahr stieg es auf 266 von 263 Millionen, woraus sich eine bereinigte Marge von 27,2 Prozent nach 27,3 Prozent ergab.

Wer­bung Wer­bung

Unter dem Strich blieben im Quartal 32 Millionen Euro übrig und damit etwas weniger als im Vorjahr. Im Halbjahr stieg der Gewinn leicht auf 45 Millionen Euro.

Im laufenden Jahr soll der Umsatz organisch in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von 6,4 Prozent zulegen. Der Anstieg des bereinigen EBITDA soll leicht oberhalb der erwarteten Umsatzentwicklung liegen. Für den freien Cashflow wird eine Entwicklung auf oder leicht oberhalb des Wachstumsniveaus von Umsatz und EBITDA erwartet. Das bereinigte Konzernergebnis soll sich "spürbar besser" als das bereinigte EBITDA entwickeln.

DOW JONES