ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,0 Prozent auf 6,40 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:50 Uhr um 5,0 Prozent auf 6,40 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,71 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 285.096 Stück gehandelt.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,53 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,39 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 42,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,058 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,68 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,21 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 840,00 Mio. EUR, gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,39 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,839 EUR in den Büchern stehen haben wird.

