ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag im Plus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,33 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,33 EUR zu. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,33 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,31 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 17.646 Stück.

Bei 8,53 EUR erreichte der Titel am 29.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 34,86 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Mit Abgaben von 28,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,058 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,68 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,39 Prozent zurück. Hier wurden 840,00 Mio. EUR gegenüber 907,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,839 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

