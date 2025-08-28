ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag mit Einbußen

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,29 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 8,29 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 8,26 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.696 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,31 EUR erreichte der Titel am 28.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 0,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 45,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,056 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das ProSiebenSat1 Media SE ein Ergebnis je Aktie von 0,06 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 840,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 907,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,860 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

