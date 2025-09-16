PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von PUMA SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von PUMA SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 20,00 EUR. Bei 20,23 EUR markierte die PUMA SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 20,11 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 151.093 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 139,65 Prozent. Am 18.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,05 EUR. Abschläge von 14,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem PUMA SE seine Aktionäre 2024 mit 0,610 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,129 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,81 EUR.

Am 24.07.2025 hat PUMA SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,27 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 2,12 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,492 EUR je PUMA SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA-Aktie gesucht: Spekulationen über Fusion mit adidas treibt Kurs hoch

PUMA-Aktie dreht ins Plus: Artemis will Beteiligung nicht zum aktuellen Wert verkaufen

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren angefallen