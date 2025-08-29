DAX23.997 +0,4%ESt505.365 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1727 +0,3%Öl68,13 ±0,0%Gold3.471 +0,7%
Fokus auf Aktienkurs

QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

01.09.25 12:05 Uhr
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das QIAGEN-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 40,51 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
40,50 EUR 0,70 EUR 1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 11:48 Uhr 2,0 Prozent. Die QIAGEN-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,63 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.851 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 16,90 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 34,24 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 15,49 Prozent würde die QIAGEN-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,160 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich QIAGEN zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QIAGEN ein EPS von -0,85 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 533,54 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: QIAGEN

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen