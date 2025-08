QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN tendiert am Montagmittag fester

So bewegt sich QIAGEN

Die Aktie von QIAGEN zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die QIAGEN-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 42,94 EUR.

Die QIAGEN-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 42,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 43,20 EUR. Mit einem Wert von 43,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 32.765 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 9,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 20,27 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten QIAGEN-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,160 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte QIAGEN am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 483,46 Mio. USD, gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,60 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der QIAGEN-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,35 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

