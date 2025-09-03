QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:45 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,32 EUR nach oben. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,70 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.233 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 17,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,160 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533,54 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,35 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.

