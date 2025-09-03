QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN legt am Mittag zu
Die Aktie von QIAGEN gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 11:45 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,32 EUR nach oben. Die QIAGEN-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,70 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,52 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 24.233 QIAGEN-Aktien.
Am 22.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 17,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,160 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.
Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte QIAGEN -0,85 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 533,54 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 496,35 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,35 USD je Aktie in den QIAGEN-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie
QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert
QIAGEN-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: QIAGEN-Aktie mit Buy
Ausgewählte Hebelprodukte auf QIAGEN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QIAGEN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: QIAGEN
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
Analysen zu QIAGEN N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.05.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|24.04.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07.04.2025
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|06.02.2025
|Qiagen NV Registered Neutral
|UBS AG
|20.11.2024
|QIAGEN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.02.2021
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.12.2020
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
|10.12.2020
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|24.11.2020
|QIAGEN Verkaufen
|Independent Research GmbH
|11.11.2020
|QIAGEN Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen