QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN am Donnerstagmittag tiefer

07.08.25 12:07 Uhr
Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von QIAGEN gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 41,33 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
QIAGEN N.V.
41,22 EUR -0,65 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für die QIAGEN-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 41,33 EUR. Im Tief verlor die QIAGEN-Aktie bis auf 40,76 EUR. Bei 41,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 167.775 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 34,24 EUR. Der derzeitige Kurs der QIAGEN-Aktie liegt somit 20,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,160 USD. Das durchschnittliche Kursziel der QIAGEN-Aktie wird bei 50,00 EUR angegeben.

QIAGEN veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QIAGEN noch ein Gewinn pro Aktie von -0,85 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 483,46 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass QIAGEN einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

QIAGEN-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzprognose für 2025 angehoben

Investment-Note für QIAGEN-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

DAX-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
24.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.07.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025QIAGEN KaufenDZ BANK
24.07.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.07.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2025QIAGEN NeutralUBS AG
24.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
07.04.2025QIAGEN NeutralUBS AG
06.02.2025Qiagen NV Registered NeutralUBS AG
20.11.2024QIAGEN HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2021QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
14.12.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK
10.12.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
24.11.2020QIAGEN VerkaufenIndependent Research GmbH
11.11.2020QIAGEN VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QIAGEN N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen