QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken QIAGEN am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von QIAGEN gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die QIAGEN-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 38,51 EUR ab.

Der QIAGEN-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 38,51 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die QIAGEN-Aktie bis auf 38,47 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 87.741 QIAGEN-Aktien.

Am 22.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 47,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (34,24 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die QIAGEN-Aktie mit einem Verlust von 11,09 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten QIAGEN-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,160 USD. Analysten bewerten die QIAGEN-Aktie im Durchschnitt mit 50,00 EUR.

Am 05.08.2025 legte QIAGEN die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 533,54 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 496,35 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte QIAGEN Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je QIAGEN-Aktie in Höhe von 2,35 USD im Jahr 2025 aus.

