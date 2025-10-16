DAX24.123 -0,2%Est505.605 ±-0,0%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,37 -0,2%Gold4.233 +0,6%
Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Drägerwerk, TSMC, ABB im Fokus
Merck-Aktie dreht dennoch ins Minus: Vor neuer Wachstumsphase - für weiteres Wachstum gut gerüstet
Ölpreise steigen - Indien will Kauf von günstigem Öl aus Russland stoppen
QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Donnerstagvormittag zu

16.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 41,24 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 41,24 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 41,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.921 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 14,83 Prozent zulegen. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 16,99 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,176 USD je QIAGEN-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,54 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur QIAGEN-Aktie

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.

QIAGEN-Analyse: Buy-Bewertung von Berenberg für Aktie

QIAGEN-Aktie aber im Minus: Wandelanleihen platziert

Bildquellen: QIAGEN

Analysen zu QIAGEN N.V.

DatumRatingAnalyst
23.09.2025QIAGEN BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.09.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025QIAGEN BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025QIAGEN BuyDeutsche Bank AG
