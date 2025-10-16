QIAGEN Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei QIAGEN am Donnerstagvormittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von QIAGEN gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 41,24 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die QIAGEN-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 41,24 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die QIAGEN-Aktie sogar auf 41,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.921 QIAGEN-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2025 auf bis zu 47,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die QIAGEN-Aktie 14,83 Prozent zulegen. Bei 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der QIAGEN-Aktie 16,99 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,176 USD je QIAGEN-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 EUR je QIAGEN-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte QIAGEN am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,44 USD gegenüber -0,85 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 533,54 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,35 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

In der QIAGEN-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

