QIAGEN Aktie News: DAX Aktie QIAGEN macht am Mittwochmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von QIAGEN. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 40,80 EUR zu.

Das Papier von QIAGEN konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 40,80 EUR. Bei 40,94 EUR markierte die QIAGEN-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,76 EUR. Der Tagesumsatz der QIAGEN-Aktie belief sich zuletzt auf 18.797 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2025 bei 47,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die QIAGEN-Aktie derzeit noch 16,07 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 34,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der QIAGEN-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,176 USD. Im Vorjahr hatte QIAGEN 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,00 EUR für die QIAGEN-Aktie.

QIAGEN ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat QIAGEN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 533,54 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 496,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,34 USD je QIAGEN-Aktie.

